Dal 18 marzo le prime domande al Registro dei revisori della sostenibilità

Prime domande per il ruolo di revisore della sostenibilità al via dal 18 marzo con un contributo di 50 euro per l’iscrizione al nuovo registro. C’è anche la disciplina di questo periodo transitorio nel decreto del Mef con le indicazioni per le domande di iscrizione al Registro dei revisori della sostenibilità, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 3 marzo. Il provvedimento entra in vigore con una normale vacatio di 15 giorni, appunto, il 18 marzo. Da quella data sarà possibile, solo per i revisori...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi