Dal 2024 obbligo di polizza contro le calamità naturali anche per accedere ai contributi di Roberto Lenzi









Aiuti alle imprese a rischio, se entro il 2024 non verrà attivata una polizza sui rischi da catastrofi. Mentre, per il passato, sono previsti incentivi per i soggetti che hanno subito danni da alluvioni. Questo è quanto previsto dalla bozza della legge di bilancio in tema di aiuti alle imprese legati alle calamità naturali. Nel contempo, sono partiti i ristori per le imprese turistiche danneggiate dalle alluvioni di maggio 2023.

Tornando alla proposta di legge di bilancio, tutte le imprese operative...