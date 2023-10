Zes unica, agevolati solo investimenti iniziali di Roberto Lenzi









Credito d’imposta anche per l’acquisizione di beni in leasing, con calcolo dell’agevolazione sull’intero valore del bene, obbligo di mantenere l’attività nelle aree agevolate per almeno cinque anni e sostegno riservato esclusivamente agli investimenti iniziali. Queste sono alcune delle caratteristiche che delineano il nuovo incentivo sotto forma di credito d’imposta a favore della Zes unica del Mezzogiorno.

La bozza di legge di Bilancio abroga l’articolo introdotto dal Dl 124/2023 del 19 settembre...