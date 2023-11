Database connessi e notifiche online per accelerare l’antievasione di Marco Mobili e Gianni Trovati









La riforma dell’accertamento scritta nel decreto legislativo che oggi otterrà il primo via libera dal consiglio dei ministri prima dell’invio alle commissioni parlamentari per i pareri introduce una robusta iniezione di tecnologia nella riscossione e nella lotta all’evasione. Il Fisco digitale non è ovviamente all’anno zero, ma l’ambizione evidente nel decreto attuativo della delega è quella di mettere a sistema gli strumenti che hanno debuttato nel passato recente e di fare sostanziali passi in ...