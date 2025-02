Dati errati delle Lipe del 2024 da indicare nel quadro VH della dichiarazione Iva 2025

La domanda

Una società ha inviato due dichiarazioni trimestrali Lipe 2024 con indicazione errata al rigo VP2 del totale operazioni attive al netto Iva, non avendo sommato delle operazioni esenti ex articolo 10. In sede di dichiarazione annuale da presentare nel 2025, dopo aver presentato la Lipe del IV trimestre, deve compilare due quadri VP per rettificare i due trimestri errati o è sufficiente compilare correttamente il quadro VE? È dovuta la sanzione per i due trimestri errati nel solo importo VP2? I debiti/crediti Iva dei trimestri sono stati conteggiati correttamente

P. S. - Genova