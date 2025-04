Dazi doganali, contestazione «rapida» per l’errore del certificato d’origine extra Ue

Nel caso in cui il certificato di circolazione delle merci rilasciato da un’amministrazione doganale di un Paese extra Ue sia viziato da un errore di diritto manifesto, relativo alla possibilità per tali merci di beneficiare di un trattamento preferenziale, le autorità doganali unionali possono constatare tale errore senza avviare un procedimento di controllo congiunto o di cooperazione amministrativa. Questo è il principio di diritto reso dalla Corte di Giustizia Ue nella causa C-351/24, in una ...

