Decreto Irpef-Ires, come cambia il riporto di perdite, interessi passivi e eccedenze Ace

Le disposizioni contenute all’interno dell’articolo 15 del Dlgs 192/2024 (c.d. decreto Irpef-Ires) hanno apportato importanti novità in tema di riporto delle perdite fiscali, interessi passivi indeducibili ed eccedenze Ace (c.d. posizioni fiscali), rilevate al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 e riportabili a nuovo in riduzione del reddito imponibile nei periodi di imposta successivi, sino al completo assorbimento. La norma interviene sugli articoli 84, 172 e 173 del Tuir, introducendo una definizione della nozione di “modifica dell’attività principale”, l’omogeneizzazione delle condizioni e dei limiti di riporto, nonché la previsione di un differente e alternativo parametro per la ridefinizione del limite quantitativo, rappresentato dall’equity value della società che riporta le posizioni fiscali, espresso a valori correnti come determinato da una perizia di stima, quale alternativa al patrimonio netto contabile, e, infine, il principio di libera circolazione delle posizioni fiscali all’interno del gruppo.