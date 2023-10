Definizione agevolata delle liti in Cassazione verso il flop di Ivan Cimmarusti

La doppia manovra deflattiva non pare aver raggiunto il target atteso









Le definizioni agevolate delle liti fiscali in Cassazione non centrano l’obiettivo. Sia quella più restrittiva, disciplinata dalla legge 130/2022 sulla riforma della giustizia tributaria, sia quella più ampia, disposta con la legge di Bilancio 2023 e il cui termine scade oggi (2 ottobre), hanno prodotto poco più di 4mila istanze di chiusura delle cause, a fronte di un’aspettativa di circa 15mila richieste. A meno di impennate dell’ultimo minuto, dunque, l’operazione non pare avviata ad andare in ...