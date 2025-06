Delega fiscale, spunta il rinvio ad agosto 2026

La delega fiscale va verso un rinvio di un anno per l’attuazione arrivando così ad agosto 2026. Tempi più ampi anche per l’operazione Testi unici per cui il Governo avrà tempo fino al termine del 2026 rispetto alla deadline attuale del 2025. Con un effetto a cascata anche per il riordino del gioco fisico. L’emendamento presentato in commissione Finanze alla Camera al Ddl del Governo (atto 2384) sul rinvio dei termini per attuare la riforma fiscale (legge 111/2023) dalla relatrice Mariangela Matera...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi