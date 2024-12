Determinazione forfettaria del reddito anche per le società agricole

Nei giorni scorsi è stato approvato in via definitiva il decreto delegato in materia di Irpef (e quindi anche di redditi agricoli), attuativo della legge delega per la riforma fiscale. Si ricorda che la legge delega ha previsto quattro criteri direttivi per la riforma dei redditi agricoli:

l’introduzione di nuove classi e qualità di coltura per introdurre criteri specifici per vertical farm e colture idroponiche;

l’introduzione di una disciplina per la cessione di crediti di carbonio;

l’introduzione di procedimenti digitali per l’aggiornamento delle qualità e delle classi di coltura presenti in catasto con quelle effettivamente praticate;

la revisione delle regole di determinazione del reddito per i titolari di redditi di pensione e per i soggetti a basso reddito.

Il decreto approvato prevede, però, anche una importante modifica della normativa in materia di tassazione per le società agricole che esercitano l’opzione per la determinazione catastale del reddito a norma dell...