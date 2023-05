Detrazione del 50% ma senza cessione per l’ascensore troppo piccolo Marco Zandonà

La domanda Il condominio in cui abito ha deliberato di procedere con la realizzazione di un ascensore al fine di abbattere le esistenti barriere architettoniche. Tecnicamente, non essendo la tromba delle scale sufficientemente ampia, sarà possibile installare un impianto la cui cabina avrà dimensioni più contenute rispetto alle minime di cui al Dm 236/1989. Alla luce delle novità introdotte dal Dl 11/23, convertito nella legge 38/2023, che di fatto esclude dal blocco della cessione dei crediti le spese sostenute per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche, chiedo se la norma riguarda soltanto i lavori che rientrano nel bonus 75%, quelli cioè che rispondono alle prescrizioni del Dm 236/1989, o anche quelli, come nel nostro caso che, non rispettando appieno le suddette norme, possono beneficiare del 50%.

S. S. - Ancona

La proroga della possibilità di optare per la cessione del credito o dello sconto in fattura riguarda esclusivamente gli interventi in linea con i requisiti del Dm 236/1989. L’articolo 2, comma 1, del Dl 11/2023, convertito in legge 38/2023, prevede l’esclusione della possibilità di optare per la cessione del credito e per lo sconto in fattura per gli interventi avviati a decorrere dal 17 febbraio 2023 ed agevolabili con i bonus edilizi. In sostanza, in via generale, con riferimento alle spese sostenute...