Detrazioni per figli solo under 30 e stop ai contribuenti stranieri

Per effetto dell’articolo 2 del Ddl di Bilancio 2025, le detrazioni per familiari a carico, così come quelle per oneri, dall’anno prossimo subiranno un restyling che ne restringe l’ambito soggettivo di applicazione, lasciando invariato il limite reddituale annuo per essere considerati fiscalmente a carico (2.840,51 euro elevato a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni).

Il primo intervento operato sull’articolo 12, comma 1, lettera c) del Tuir riguarda i figli (naturali, legittimi, ...