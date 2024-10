Detrazioni, slalom tra nuove soglie e i limiti già esistenti

Stretta sulle detrazioni Irpef per i contribuenti che dichiarano più di 75mila euro. È quanto emerge dalla lettura del nuovo articolo 16-ter del Tuir, introdotto dalla legge di Bilancio per il 2025. La norma riscrive le regole di determinazione dell’ammontare delle detrazioni sulle spese riconosciute dal fisco, limitandone la portata. A tal fine, a partire dal 2025, l’ammontare delle spese detraibili ai fini Irpef non potrà oltrepassare un determinato massimale, il cui importo dovrà essere calcolato...

