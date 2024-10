Dogane, dichiarazione di esportazione e transito digitale dal 2 dicembre

Dal 2 dicembre 2024 diverrà, almeno nella componente nazionale, obbligatoria per tutti gli operatori la presentazione della dichiarazione doganale di esportazione e di transito con le nuove modalità elettroniche previste a livello unionale. Il calendario nazionale corrisponde puntualmente ai termini finali di adeguamento previsti dall’Unione Europea, fissati, per la dichiarazione di transito, al 21 gennaio 2025 e per la componente transnazionale della dichiarazione di esportazione, al 11 febbraio...

