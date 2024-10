Dichiarazione fraudolenta con i mastrini falsificati per fatture mai emesse

Commette il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi, e non invece dichiarazione infedele, chi falsifica i mastrini contabili per inserire fatture passive mai emesse dai fornitori o per aumentare il credito Iva. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, Terza penale, con la sentenza 39971 depositata ieri.

