Dichiarazione Imu Enc, come compilare la nuova modulistica

Quando Entro il 1° luglio 2024 (in quanto il 30 giugno cade di domenica).

Cosa scade La presentazione del modello Imu Enc 2024, relativo all’anno d’imposta 2023, che dev’essere utilizzato per presentare la dichiarazione degli immobili soggetti ad imposta degli enti non commerciali ed equiparati.

Per chi Enti non commerciali, pubblici e privati, che possiedono e utilizzano gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste dalla normativa.