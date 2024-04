Dichiarazione Imu, esenti gli immobili non utilizzati o non disponibili

Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze, in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sono stati approvati, cumulativamente, i nuovi modelli di dichiarazione Imu/IMPi ed Imu per gli enti non commerciali, e le relative istruzioni.

La necessità di aggiornare i modelli dichiarativi deriva dalle ultime modifiche ...