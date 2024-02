Dichiarazione Iva 2024 con saldo rateizzabile fino al 16 dicembre

Quando Il modello Iva 2024 si presenta dal 1° febbraio al 30 aprile 2024. Quanto dovuto va versato entro il 18 marzo 2024 (il 16 cade di sabato) o, con la maggiorazione, entro il 1° luglio 2024 (il 30 giugno cade di domenica); è possibile la rateizzazione, con il differimento, per effetto del Dlgs 1/2024, al 16 dicembre del termine ultimo per completarla.

Per chi Contribuenti (persone fisiche e giuridiche) titolari di partita Iva.

Come adempiere Il modello Iva 2024 si trasmette on line e in forma autonoma, direttamente dal contribuente, tramite un intermediario o società appartenenti al gruppo.