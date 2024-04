Dichiarazioni 2024, i chiarimenti su semplificazioni e nuovo calendario

Con la circolare n. 8/E dello scorso 11 aprile l’agenzia delle Entrate ripercorre le novità in materia di dichiarazioni apportate dal Dlgs 1/2024 e dal Dlgs 13/2024, definendo il calendario di presentazione dei modelli da trasmettere per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023. Inoltre, fornisce chiarimenti relativamente alle nuove informazioni contenute nel 730, alle modalità di effettuazione del conguaglio direttamente dai contribuenti non titolari di partita Iva e alla riduzione dei dati da indicare nel modello Redditi in merito ai crediti d’imposta.