Differenze cambio deducibili nell’anno di contabilizzazione

Semplificazione operativa a partire dal 2024 anche per le differenze cambio «da valutazione» di fine anno, che diventano deducibili o tassabili nell’esercizio in cui vengono contabilizzate, e riassorbimento delle differenze contabilizzate fino al 2023 anche se non realizzate nel 2024.

Queste sono le due novità contenute nell’articolo 9 del decreto Irpef-Ires («Riduzione del doppio binario tra valori contabili e fiscali») approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri, che abroga il comma 3 dell...