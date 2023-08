Dividendi, ultima tornata per il regime transitorio di Fabrizio Cancelliere e Federica Sgarzani

La stagione dichiarativa in corso (periodo d’imposta 2022) rappresenta un (secondo) anno zero per la tassazione dei dividendi: il regime transitorio introdotto dalla legge 205/2017 si è infatti chiuso il 31 dicembre 2022, sancendo la definitiva scomparsa della distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate detenute dalle persone fisiche al di fuori del regime di impresa.

La riforma e il regime transitorio

La legge 205/2017 ha riordinato il regime dei redditi di capitale conseguiti dalle persone fisiche non imprenditori...