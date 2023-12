Dogane, per gli operatori autorizzati (Aeo) svincolo della merce prima dei controlli

La circolare 23/D/2023 dell’agenzia delle Dogane e dei monopoli detta regole molto importanti per gli operatori economici autorizzati (Aeo, authorized economic operator), consentendo a tali soggetti di ottenere lo svincolo della merce prima dei controlli doganali (si veda anche il precedente articolo «Tempi più rapidi per i controlli in dogana»).

E, infatti, il possesso della qualifica di Aeo evidenzia un basso profilo di rischio dell’operatore, che verrà così valorizzato in sede di controlli doganali...