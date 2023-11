Tempi più rapidi per i controlli in dogana di Benedetto Santacroce ed Ettore Sbandi

Sì al trasferimento dei beni sotto vincolo doganale presso spazi privati per gli operatori con requisiti di affidabilità

Razionalizzazione dei controlli e svincoli rapidi per le merci in visita doganale, sia essa documentale o fisica, anche in ipotesi di utilizzo di scanner o analisi di laboratorio.

La circolare 23/2023 dell’agenzia delle Dogane segna il ritorno dell’amministrazione, dopo molto tempo, ad un documento generale sui controlli doganali in grado di fare chiarezza su molti aspetti della disciplina delle verifiche. La circolare era infatti molto attesa dagli operatori, non solo per il suo disposto tecnico, ...