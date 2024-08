Dogane, il prospetto di cortesia dà via libera alla detrazione

Utilizzo del prospetto di cortesia rilasciato dagli spedizionieri, individuazione del dies a quo per l’esercizio del diritto di detrazione nella data di svincolo e “tolleranza” per chi abbia invece considerato come data rilevante quella dello scarico del riepilogo ai fini contabili dal sistema informativo delle dogane. Questi i punti cardine del documento interpretativo della Fondazione Ordine dottori commercialisti ed esperti contabili di Milano, pubblicato in data 1° agosto che affronta il tema...

