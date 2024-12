Dogane, spazio al ravvedimento operoso anche per l’omessa dichiarazione

Ravvedimento operoso in dogana ammesso anche per l’omessa dichiarazione a condizione che sia spontaneo e che l’inadempimento al momento della sua commissione non costituisse un «tentativo di frode». Questo principio da cogliere con estremo favore è contenuto nella circolare 25/D/2024 del 10 dicembre 2024 dell’agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

L’Agenzia, con la circolare, consente agli operatori un’ampia possibilità di regolarizzazione a posteriore di tutte quelle inosservanze che sono definite ...