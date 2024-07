Donazioni informali del trustee,

Sia nella versione vigente, sia in quella che risulterà dalle modifiche del decreto di riforma dell’imposta di successione e donazione – approvato dal Governo in via provvisoria il 9 aprile – il Dlgs 346/1990 (Tus) disciplina all’articolo 56-bis la rilevanza fiscale delle liberalità diverse dalle donazioni. Ossia tutti quegli atti di disposizione con i quali viene realizzato un arricchimento del beneficiario correlato a un impoverimento del donante senza l’adozione della forma solenne del contratto...