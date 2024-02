Doppia sanzione tributaria-231 se non c’è identità degli illeciti

La previsione nella bozza di decreto sulle sanzioni per l’attuazione del ne bis in idem non appare particolarmente efficace anche rispetto alle previsioni della legge delega. Il governo è stato delegato a razionalizzare il sistema sanzionatorio anche attraverso una maggiore integrazione tra i diversi tipi di sanzione per l’adeguamento al principio del ne bis in idem.

Al riguardo la bozza di decreto estende il principio di specialità anche alle sanzioni amministrative dipendenti da reato (Dlgs 231/...