Dai crediti d’imposta all’omesso versamento: le modifiche al Dlgs 74/2000

Articolo 1. Crediti d’imposta non spettanti

Sono non spettanti i crediti d’imposta fondati su fatti reali non rientranti nella disciplina attributiva per difetto di specifici elementi o particolari qualità. Sono altresì non spettanti i crediti utilizzati in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella prevista

Articolo 1. Crediti d’imposta spettanti

Sono spettanti i crediti d’imposta fondati sulla base di fatti reali rientranti nella disciplina attributiva, nonché utilizzati in misura...