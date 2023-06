Doppio calcolo delle imposte per chi applica la flat tax incrementale del 15 per cento di Alessandra Caputo









Le persone fisiche che beneficiano della flat tax incrementale nel 2023 devono determinare gli acconti 2024 con le regole ordinarie. Lo ricorda l’agenzia delle Entrate nella bozza di circolare in consultazione che contiene chiarimenti sul regime previsto dai commi 55-57 della legge di Bilancio 2023 (legge 197/2022), pubblicata in consultazione lo scorso e in merito alla quale possono essere inviare osservazioni entro il prossimo 15 giugno.

La flat tax si applica solo con riferimento agli incrementi...