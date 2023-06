Due condizioni per il trattamento integrativo ai redditi entro i 28mila euro

La domanda

Nel 2022 ho percepito la Naspi dal 1° gennaio al 31 agosto per cui mi è stato erogato un trattamento integrativo pari ad 881,10 euro mentre nel periodo dal 1° settembre al 31 dicembre ho percepito reddito di lavoro dipendente per cui mi è stato erogato trattamento integrativo pari ad 401,10 euro. Dal modello 730/2023 precompilato risulta la sommatoria dei due importi pari a 1.282 euro (arrotondato): la procedura automatica invita a verificare tale importo in quanto supera il limite annuo previsto di 1.200 euro. Il mio reddito complessivo per il 2022 risulta 16.083 euro e l’imposta netta 453 euro. Il prospetto di liquidazione della dichiarazione indica che devo restituire tutto il trattamento integrativo percepito in quanto non spettante (l’importo corrispondente viene indicato nella sezione «Eccedenza, acconti e ...» - riga n. 70). A mio avviso sarebbe corretto restituire, da parte mia, solo l’importo di 82 euro quale eccedenza rispetto a 1.282 euro. Chiedo se, in base alla normativa sul trattamento integrativo, è corretta la segnalazione della procedura automatica. In caso contrario, invece, chiedo come devo impostare i campi in modo da restituire solo l’eccedenza e non tutto l’importo in questione.

E. Z. - Reggio Emilia