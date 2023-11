È già braccio di ferro sull’adesione sprint in cinque giorni









Commercialisti subito all’attacco del concordato preventivo biennale. Nel mirino sono finiti i termini di risposta che i contribuenti e i loro intermediari abilitati dovranno dare alla proposta dell’agenzia delle Entrate. Come evidenziato nei giorni scorsi la bozza del decreto sull’accertamento e il concordato preventivo biennale prevede che le partite Iva avranno cinque giorni di tempo per rispondere all’agenzia delle Entrate. Un po’ come dire “prendere o lasciare”.

Secondo lo schema ipotizzato dal...