È onere dell’agente esattoriale chiamare in giudizio l’ente impositore di Rosanna Acierno

Nell’ambito dei contenziosi proposti contro gli atti della riscossione, l’ente esattoriale (sia esso l’agenzia delle Entrate Riscossione o il concessionario locale), in forza dell’articolo 39 del Dlgs n. 112/99, può sempre chiamare in causa l’ente impositore qualora il contribuente ricorrente, pur mettendone in discussione l’operato, non lo abbia citato in giudizio.

Inoltre, non essendo configurabile alcun litisconsorzio necessario e trattandosi di una mera denuncia della lite (litis denuntiatio), ...