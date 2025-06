Sport dilettanti, proseguono i controlli sugli statuti

Sport dilettantistico, annunciati controlli statutari sugli enti in vista della chiusura del primo triennio di operatività del Registro. Come noto la riforma dello Sport ha introdotto una nuova disciplina per associazioni e società sportive dilettantistiche (Asd e Ssd) prevedendo in capo a quest’ultime l’obbligo di conformare i propri statuti entro una specifica deadline. Seppure il termine sia ormai decorso ( 30 giugno 2024), moltissimi sono gli enti che non hanno ancora perfezionato l’iscrizione...

