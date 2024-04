Esente Irpef il contributo Emapi erogato agli eredi del professionista

La domanda Gli eredi dei professionisti iscritti all’albo, come avvocati e commercialisti, che muoiono prima del compimento del 76° anno di età ricevono dall’Emapi (Ente di mutua assistenza per i professionisti italiani) un contributo di 7.050 euro. Questo contributo è tassato in capo ai percettori?

F. L. - Roma

La prestazione erogata dall’Emapi, come ricavabile dal sito web dell’ente e da quelli della casse professionali che propongono le relative prestazioni, è inquadrabile come prestazione assicurativa sulla vita, nella forma Tcm (polizza temporanea caso morte). Ai sensi dell’articolo 34 del Dpr 29 settembre 1973, n. 601, come modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015) «I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura...