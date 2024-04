AirBnb fattura in reverse alla società italiana per il servizio di intermediazione

La domanda

Un cliente soggetto passivo, con partita Iva, riceve da AirBnb (società di diritto Irlandese con partiva Iva iscritta al Vies) una fattura per un futuro pernottamento in Giappone. La fattura comprende il costo dell’affitto, pulizia, e il costo del servizio. Sul documento è indicato che AirBnb addebita i costi del servizio della prenotazione per l’utilizzo della piattaforma online (che sono indicati senza Iva e quindi in reverse charge) mentre l’Iva verrà pagata dall’ospite una volta effettuata la consumazione in hotel. Si chiede quindi se è corretta l’interpretazione secondo la quale solo sui costi del servizio di intermediazione (e non pulizia o affitto) venga applicato il reverse charge, mentre sul resto del pernottamento (notti, pulizia) verrà applicata l’Iva locale giapponese, e quindi non soggetto a reverse charge, ma sarà territorialmente rilevante ai fini Iva ex articolo 7-quater dove appunto si trova l'albergo.

A. B. - Cuneo