Agenzie di viaggio: regime speciale anche per singoli servizi di alloggio

La domanda

Un’agenzia di viaggi italiana riceve da fornitori UE ed Extra UE fatture per acquisti di servizi alberghieri territorialmente non rilevanti (hotel situati al di fuori del territorio italiano). Questi servizi vengono poi rivenduti dall’agenzia di viaggi italiana a clienti italiani sostanzialmente in due modi: singolarmente o all’interno di pacchetti. Nel primo caso l’agenzia di viaggi italiana registra le fatture estere ricevute nel registro Iva acquisti ex articolo 7-quater, non emette autofattura e non applica il meccanismo dell'inversione contabile, emette poi una fattura di vendita nei confronti del cliente italiano anch’essa annotata all’interno del registro Iva vendite ex articolo 7-quater. Nel caso in cui gli hotel vengono inseriti in un pacchetto turistico organizzato direttamente dalla agenzia di viaggi italiana l’agenzia di viaggi italiana registra le fatture estere ricevute nel registro Iva acquisti ex articolo 74-ter, non emette autofattura e non applica il meccanismo dell'inversione contabile, emette poi una fattura di vendita nei confronti del cliente italiano anch’essa annotata all'interno del registro Iva vendite ex articolo 74-ter. È corretta tale impostazione?

V. I. - Caserta