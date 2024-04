Ecobonus, così la ripartizione delle spese per impermeabilizzare il lastrico solare

La domanda In un condominio, un condomino è proprietario del solo lastrico solare. Attualmente dal lastrico provengono infiltrazioni all’appartamento sottostante e il condominio ha deliberato il rifacimento radicale del lastrico con posizionamento della coibentazione. Quali sono i requisiti di risparmio energetico per beneficiare del 65% ? Il proprietario del solo lastrico solare ha diritto a beneficiare per la quota a suo carico (1/3) dell’agevolazione fiscale del 65%? Diversamente gli altri condomini possono sostituirsi, in qualche modo, al proprietario del lastrico per beneficare del 65% anche per la quota di 1/3 a suo carico?

M. C. - Firenze

Le spese sostenute per l’impermeabilizzazione del terrazzo e per i lavori accessori, compresi quelli di finitura (ad esempio, pavimentazione) fruiscono della detrazione del 65% (ecobonus ordinario, articolo 1, comma 37 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, di bilancio per il 2022, articolo 14, decreto legge 63/2013, convertito in legge 90/2013, si veda anche la guida al 65% su www.agenziaentrate.it), nei limiti massimi di detrazione pari a 60mila euro per ciascuna unità immobiliare, sempre che l’...