Esente Iva la cessione di partecipazioni da parte della srl immobiliare

La domanda La Alfa srl immobiliare di costruzione/ristrutturazione edilizia detiene una partecipazione non di controllo della Beta srl esercente la stessa attività di Alfa ma in autonomia, non vengono cioè eseguiti interventi comuni. Alfa srl intende cedere la partecipazione (immobilizzata) di Beta srl a un’altra società del settore. È corretto ritenere questa cessione soggetta a fatturazione esente Iva ex articolo 10, n.4, Dpr 633/72 non influente ai fini del pro rata in quanto operazione occasionale?

C. V. - Ferrara

La risposta è affermativa. La cessione di una partecipazione si qualifica, ai fini Iva, come una operazione esente ai sensi dell’articolo 10, comma 1, numero 4) del decreto Iva. Nel caso specifico, si tratta di un’operazione occasionale, che non concorre alla formazione del pro rata. L’articolo 19 bis, comma 2, del decreto Iva dispone che per la determinazione del pro rata non si tiene conto delle operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 9) del predetto articolo 10, quando non formano oggetto...