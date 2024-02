Esenti da bollo le fatture per le provviste di bordo assimilate all’export

Fatture esenti da bollo anche per gli approvvigionamenti di dotazioni e provviste di bordo assimilate all’esportazione, eseguite in regime di non imponibilità Iva ex articolo 8bis Dpr 633/72. La risposta 45 delle Entrate, di ieri, si pone in continuità rispetto a precedenti decisioni di prassi e, recependole, estende l’esenzione dal bollo di due euro prevista dal Dpr 642/72 già prevista per le esportazioni, anche a talune operazioni assimilate.

Il chiarimento affermativamente a una richiesta di conferma...