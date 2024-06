Esonero Imu per le scuole paritarie: dalla Cassazione criteri più severi di quelli del Mef Per il Mef non c’è attività commerciale se il corrispettivo medio è inferiore al costo medio per studente stabilito dal ministero dell’Istruzione, per la Suprema corte invece se la retta supera il 50% del costo l’attività è commerciale e soggetta a Imu