Esonero o riduzione acconti, entro il 10 ottobre la richiesta al sostituto d’imposta

La scadenza del 30 settembre per la trasmissione del 730 rappresenta in molti casi solo una tappa intermedia per la “chiusura” dei conti con il Fisco. Il 10 ottobre scade infatti il termine per richiedere al sostituto d’imposta la riduzione dei secondi o unici acconti Irpef e/o relativi alla cedolare secca. Entro il 2 dicembre (il 30 novembre è sabato), inoltre, coloro che abbiano presentato il modello 730 (anche in presenza di un sostituto d’imposta) dovranno presentare il modello F24 per effettuare...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 9,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi