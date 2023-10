Esportatori abituali e splafonamenti, fatture e lettere d’intento da verificare di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri

Link utili Scheda: Acquisti in sospensione d’imposta Studio Associato CMNP Sistema Frizzera

Le risposte delle Entrate a Speciale Telefisco 2023









All’esportatore abituale non basta controllare che gli acquisti eseguiti senza addebito d’imposta, previa trasmissione della lettera d’intento alle Entrate, rientrino nell’ammontare del complessivo plafond disponibile. È necessario anche verificare che le fatture emesse dai singoli fornitori non determinino il superamento dell’importo della dichiarazione d’intento agli stessi riferibile. In tal senso è la risposta data al recente Speciale Telefisco (del 20 settembre), esaminando le conseguenze sanzionatorie...