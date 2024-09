Ets, obbligo di devoluzione dell’incremento patrimoniale

Con la nota 11508/2024, il ministero del Lavoro fornisce importanti indicazioni sull’iscrizione al Runts per molti enti non commerciali. L’iscrizione costituisce lo spartiacque in relazione a diversi aspetti: ad esempio, l’acquisizione della qualifica di Ets e la permanenza nel registro unico eliminano la problematica relativa al tema dell’obbligatorietà della devoluzione dell’incremento patrimoniale.