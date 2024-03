Fa plusvalenza la vendita di immobilizzazioni riclassificate nel circolante

La riclassificazione delle immobilizzazioni destinate alla vendita nell’attivo circolante non ne cambia la classificazione iniziale. Il principio contabile Oic 16, relativo alle immobilizzazioni materiali, prevede la riclassificazione nell’attivo circolante, in apposita voce preceduta da numero romano (separata dalle rimanenze), nel momento in cui le immobilizzazioni sono destinate all’alienazione: l’ammortamento è interrotto. In tale situazione si applica l’articolo 2423-ter comma 3 del Codice civile...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 9,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi