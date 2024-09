Fabbricati collabenti: legge e Agenzia al bivio sul regime di esenzione

L’esigenza di porre mano alla disciplina Iva delle operazioni immobiliari relative ai fabbricati iscritti in categoria F emerge evidente considerando quanto affermato dall’amministrazione finanziaria anche in relazione a fattispecie diverse dalle unità iscritte in categoria F/4.

Per quanto concerne il lastrico solare che, se censito in catasto, è classificato come F/5, le Entrate (circolare 36/E del 2013) hanno riconosciuto che, trattandosi di «immobile diverso da quelli oggettivamente strumentali...