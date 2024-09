Fatture elettroniche, volata finale per il versamento del bollo

Scade lunedì 30 settembre il termine per il versamento dell’imposta di bollo del secondo trimestre da parte di tutti i soggetti che hanno emesso fatture in formato elettronico, soggette ad applicazione del bollo. Rientrano nell’adempimento anche i contribuenti che per il primo trimestre non avevano superato la soglia di 5mila euro; in tale ipotesi, infatti, possono pagare entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre e, quindi, entro il 30 settembre.

Sono interessati...