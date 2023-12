Fiscalità internazionale, incentivi alle imprese che scelgono l’Italia

In vigore dal 30 dicembre le nuove norme sulla fiscalità internazionale. Si tratta del Dlgs 209 del 27 dicembre 2023, di recepimento della delega fiscale in materia di fiscalità internazionale, approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Economia e Finanze, Giancarlo Giorgetti, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 301 del 28 dicembre 2023. Tra le novità le modifiche al concetto di residenza fiscale e incentivi per le imprese che si trasferiscono in Italia.

La residenza fiscale delle persone fisiche

L’articolo 1 del...