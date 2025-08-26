Fisco e immobilizzazioni, riclassificazione irrilevante pure con Oic
Vale anche per i bilanci da Codice civile il principio dell’interpello 209/2025
La riclassificazione di una immobilizzazione destinata alla vendita nell’attivo circolante non ne cambia la classificazione iniziale e la successiva cessione origina una plusvalenza.
La risposta a interpello 209/2025 (si veda Il Sole 24 Ore del 21 agosto), seppur riferita a un quesito relativo alla riclassificazione di partecipazioni posto da una società che redige il bilancio in base ai principi contabili internazionali Ias/Ifrs, è applicabile anche ai bilanci redatti in base al Codice civile e ai...