Forfettari, e-fattura in quattro mosse e verifica sui volumi di fine anno

Per i contribuenti l’inizio di un nuovo anno è sempre un momento importante per verificare – alla luce dei compensi e dei ricavi percepiti nell’anno precedente – se si modificano i propri adempimenti fiscali e se si possa o meno fruire di specifiche agevolazioni.

Flat tax con fattura elettronica

Quest’anno per i contribuenti in regime forfettario l’appuntamento è particolarmente importante, in quanto agli effetti delle modifiche sostanziali di regime previste dalla legge di Bilancio del 2023 si somma l’estensione a decorrere proprio...