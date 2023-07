Forfettari, nel reddito imponibile entrano i ricavi e i compensi percepiti di Alessandra Caputo

Link utili Scheda: Regime forfetario, operazioni con l'estero Giorgio Confente, Roberto Curcu, Claudio Sabbatini Riviste

Versamenti, confermata la mini-proroga per i soggetti Isa - di Giuseppe Morina e Tonino Morina

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







La proroga dei versamenti dal 30 giugno al 20 luglio e poi con la finestra dal 21 al 31 luglio maggiorando le somme da versare, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (come previsto dall’articolo 4, commi 3-sexies e 3-septies, del Dl 51/2023) riguarda anche i contribuenti forfettari (si veda l’articolo «Versamenti, confermata la mini-proroga per i soggetti Isa»). Questi ultimi per calcolare l’imposta sostitutiva dovuta devono partire dalla determinazione del reddito...